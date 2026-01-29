Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 09:04

Забудьте о селедке! Готовлю изысканную пасту из копченой пикши. Тает во рту и покоряет с первого кусочка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта паста ломает все представления о рыбных закусках. Она не резкая, а утонченная; не грубая, а воздушная. Идеальна для фуршета, где каждый гость будет гадать, из чего же приготовлен этот восхитительный нежный крем.

Копченую пикшу или треску (300 г) кладу в кастрюлю, заливаю 600 мл молока, добавляю лавровый лист. Довожу до едва заметного кипения и томлю на слабом огне 6–8 минут. Рыба должна начать легко расслаиваться. Аккуратно вынимаю рыбу, даю остыть и разбираю на мелкие волокна. Молоко и лавровый лист не нужны.

Для овощной основы мелко нарезаю половину луковицы (120 г), морковь (120 г), половину луковицы фенхеля (100 г) и зубчик чеснока. В сковороде разогреваю 60 мл оливкового масла, добавляю все овощи, 0,5 ст. л. розового или черного перца горошком. Томлю на среднем огне 10 минут, пока овощи не станут мягкими, но не зажаренными. Вливаю 50 мл белого сухого вина, выпариваю почти полностью.

Овощную смесь перекладываю в блендер и измельчаю до состояния гладкого, однородного пюре. Перекладываю пюре в миску, добавляю подготовленные волокна копченой рыбы. Тщательно, но аккуратно перемешиваю. Пробую и приправляю морской солью и черным перцем по вкусу. Для большей нежности можно вмешать 1 ст. л. сметаны.

Для масла чили (по желанию): в маленькой кастрюльке нагреваю 100 мл рапсового масла, снимаю с огня и сразу добавляю 0,5 ч. л. хлопьев чили и небольшой лавровый лист. Настаиваю 15 минут.

Пасту перекладываю в сервировочную пиалу, сбрызгиваю острым маслом (предварительно процедив) и подаю с тостами, крекерами или ломтиками свежего багета.

