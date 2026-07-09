Забудьте про розовые ромашки, они есть у всех: посадите эту зеленую жемчужину — цветет даже при +35 °C без полива

Забудьте про розовые ромашки, они есть у всех: посадите эту зеленую жемчужину — цветет даже при +35 °C без полива

Эхинацея пурпурная Green Jewel — это настоящая зеленая жемчужина, которая кардинально меняет представление о привычных садовых цветах. В отличие от классических сортов с яркими розовыми или малиновыми лепестками, этот уникальный многолетник цветет нежными салатово-зелеными корзинками с контрастным темно-зеленым выпуклым центром, создавая в саду эффект свежести и прохлады.

Компактный куст высотой 50–60 см формирует плотную куртину до 40 см в диаметре с крепкими прямостоячими побегами, которые не требуют подвязки даже под тяжестью крупных, до 12 см в диаметре, соцветий. Цветение начинается в июле и продолжается до сентября, а при благоприятных условиях — до октября.

В процессе созревания светло-зеленые лепестки слегка отгибаются вниз, раскрывая темно-зеленый конус, а сам цветок источает приятный сладкий аромат. Срезанные соцветия долго стоят в вазе и отлично сохраняются в засушенном виде для зимних букетов.

Ранее были названы цветы-лианы для вертикального озеленения — цветут шапками сверху донизу.