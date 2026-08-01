Забудьте про привычные котлеты: рублю кабачки и творог вместо фарша, а потом заливаю молоком — ленивое чудо на сковороде

Забудьте про привычные котлеты: рублю кабачки и творог вместо фарша, а потом заливаю молоком — ленивое чудо на сковороде

Когда привычные котлеты надоели, а душа просит чего-то нового и легкого, на помощь приходит этот рецепт. Смешиваю натертый кабачок с творогом, добавляю яйцо и муку, быстро обжариваю до золотистой корочки, а потом тушу в молоке с зеленью — получается блюдо с нежнейшей текстурой внутри и сливочным ароматом, которое отлично сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты

Кабачок — 400 г, творог — 100 г, яйцо — 1 шт., мука — 50 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 0,5 ч. л., молотый черный перец — 0,5 ч. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., зелень — 1 пучок, молоко — 200 мл, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала натираю кабачок на крупной терке, отжимаю лишнюю жидкость, смешиваю с творогом, яйцом, мукой, солью, сахаром, перцем и чесноком. Из получившейся массы формирую небольшие палочки и обжариваю их на смеси сливочного и растительного масла до уверенной золотистой корочки со всех сторон. Тем временем подогреваю молоко, добавляю в него рубленую зелень и щепотку соли. Заливаю горячим молоком обжаренные палочки прямо в сковороде, накрываю крышкой и даю потомиться на самом слабом огне 5-6 минут, чтобы они впитали ароматный соус и стали невероятно нежными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Румяная корочка на палочках получилась при минимуме масла, а внутри они остались такими нежными. Подавал прямо в сковороде, щедро полив молочной подливкой, и посыпал свежим укропом — семья смела все за десять минут. Мой совет: не жалейте мускатного ореха в соус, он делает вкус благородным.