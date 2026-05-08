08 мая 2026 в 17:01

Забудьте про ожидание в 2 года: эти 5 многолетников, посеянных в мае, зацветут уже первым летом

Фото: D-NEWS.ru
Многие дачники уверены, что многолетники, посеянные семенами, зацветут только на второй-третий год, но это не совсем так. Существует целый ряд культур, которые при правильном подходе порадуют бутонами уже в первое лето.

Если вы планируете посев в мае, обратите внимание на львиный зев (антирринум), который при раннем старте успевает сформировать цветущие кисти к концу лета и будет радовать до самых заморозков.

Неприхотливая гайлардия, посеянная в мае, распустит свои огненно-желтые «солнышки» уже в июле. Ярко-желтые соцветия кореопсиса также способны зацвести в первый год. А вербена гибридная, если высеять ее на рассаду в мае, при теплой погоде начнет цвести в середине — конце лета. Для любителей полевой романтики подойдет рудбекия — ее красно-коричневые лепестки распустятся в августе.

При этом важно помнить, что для многолетников, выращиваемых из семян, критически важны первые недели: почва должна быть постоянно влажной, но без застоя воды, а рыхление и прополка ускорят развитие корневой системы.

Дарья Иванова
