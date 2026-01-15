Забудьте про нарезку! Салат «Деревенский» с солёными огурцами и варёной говядиной. Покрошил, заправил — и можно звать всех к столу

Забудьте про нарезку! Салат «Деревенский» с солёными огурцами и варёной говядиной. Покрошил, заправил — и можно звать всех к столу

Этот салат — гимн настоящей деревенской кухни, где главные достоинства блюда — это сытность, яркий вкус и абсолютная простота приготовления. Здесь не требуется филигранной нарезки или сложных техник: достаточно покрошить варёную говядину, солёные огурцы и лук, а затем заправить их ароматным подсолнечным маслом. Контраст нежного мяса, хрустящих огурцов и остроты репчатого лука создаёт удивительно гармоничную и бодрящую композицию, которая станет полноценным сытным ужином или идеальной закуской.

Для салата вам потребуется 300 граммов отварной или тушёной говядины, 3-4 солёных огурца среднего размера, 1 крупная головка репчатого лука, пучок свежего укропа и нерафинированное подсолнечное масло для заправки. Готовую говядину нарежьте крупными кубиками или просто разберите на волокна. Солёные огурцы покрошите такими же кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В глубокой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте мелко рубленный укроп. Заправьте салат несколькими столовыми ложками ароматного подсолнечного масла и тщательно, но аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.