Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 17:15

Забудьте про нарезку! Салат «Деревенский» с солёными огурцами и варёной говядиной. Покрошил, заправил — и можно звать всех к столу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — гимн настоящей деревенской кухни, где главные достоинства блюда — это сытность, яркий вкус и абсолютная простота приготовления. Здесь не требуется филигранной нарезки или сложных техник: достаточно покрошить варёную говядину, солёные огурцы и лук, а затем заправить их ароматным подсолнечным маслом. Контраст нежного мяса, хрустящих огурцов и остроты репчатого лука создаёт удивительно гармоничную и бодрящую композицию, которая станет полноценным сытным ужином или идеальной закуской.

Для салата вам потребуется 300 граммов отварной или тушёной говядины, 3-4 солёных огурца среднего размера, 1 крупная головка репчатого лука, пучок свежего укропа и нерафинированное подсолнечное масло для заправки. Готовую говядину нарежьте крупными кубиками или просто разберите на волокна. Солёные огурцы покрошите такими же кубиками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. В глубокой миске смешайте все подготовленные ингредиенты. Добавьте мелко рубленный укроп. Заправьте салат несколькими столовыми ложками ароматного подсолнечного масла и тщательно, но аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10-15 минут перед подачей, чтобы вкусы соединились.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
«Кудрявый» суп по‑советскому ГОСТу: возвращаем в меню вкус детства и тепла
Общество
«Кудрявый» суп по‑советскому ГОСТу: возвращаем в меню вкус детства и тепла
Мандарины уже не едятся? Не беда! Варю из них волшебное варенье. Зимнее солнце в каждой ложке
Общество
Мандарины уже не едятся? Не беда! Варю из них волшебное варенье. Зимнее солнце в каждой ложке
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
Семья и жизнь
Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке
Картофельные клецки с грибным соусом. Нежные шарики, которые не надо лепить. Просто, сытно, волшебно
Общество
Картофельные клецки с грибным соусом. Нежные шарики, которые не надо лепить. Просто, сытно, волшебно
Берлинский теплый салат с печенью и яблоком. Готовится за 15 минут, идеально к картошечке или на хлеб
Общество
Берлинский теплый салат с печенью и яблоком. Готовится за 15 минут, идеально к картошечке или на хлеб
рецепты
кулинария
ужины
салаты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работавший с Соловьевым блогер рассказал о поездке с незнакомцами в 16 лет
АИРИС рассказали, сколько человек посетили казино в праздники
Юрист рассказала, когда ждать роста ключевых социальных пособий и выплат
Диетолог ответила, какой вид молока лучше усваивается организмом
Суд в США не встал на сторону России в споре с акционерами ЮКОСа
Первые в 2026 году детеныши пятнистых тюленей появились на свет в Приморье
Парк РЖД пополнили почти 400 новых локомотивов
Кто ответит за Чебурашку и Буратино? Скандал в Госдуме, запретят ли фильмы
В Германии рискнули назвать Россию европейской страной
Шурин Лужкова Батурин вышел на свободу: за что он сидел, как живет, сестра
Москвичам посоветовали 16 января пользоваться метро из-за плохой погоды
Военэксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на западную Украину
Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
«Выкашляла ребенка»: что творилось в «роддоме смерти» в Новокузнецке
Стало известно, кто удержал Трампа от удара по Ирану
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Захарова отреагировала на решение Финляндии по противопехотным минам
Стало известно о масштабах гуманитарной помощи ОАЭ, направленной в Африку
Молодая супруга Скляра раскрыла подробности совместной жизни
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.