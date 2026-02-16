Забудьте про мясо по-французски! Теперь у нас фаворит — минтай по-французски под сырной шапкой. Пальчики оближешь

Этот минтай по-французски — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое заставило меня навсегда забыть о тяжелом мясе по-французски. Его необычность в том, что нежное рыбное филе под золотистой сырной шапкой получается сочным, ароматным и буквально тает во рту, а готовится в разы быстрее и легче. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные сливочным соусом кусочки минтая, утопающие в карамелизированном луке, и аппетитная румяная корочка из расплавленного сыра, которая так аппетитно хрустит. Блюдо выглядит празднично, но готовится из доступных продуктов, а съедается мгновенно — гости всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе минтая, 2 крупные луковицы, 200 г твёрдого сыра, 150 мл майонеза или сметаны, соль, перец, немного растительного масла для смазывания формы и любимые специи для рыбы. Филе минтая нарежьте порционными кусками, слегка посолите и поперчите. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину лука, сверху распределите кусочки рыбы, накройте оставшимся луком. Смажьте майонезом или сметаной, равномерно покрывая всю поверхность. Щедро посыпьте тёртым сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте горячей с любимым гарниром или свежими овощами.

