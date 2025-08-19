Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Забудьте про магазинные мюсли-бары: этот домашний флэпджек в разы вкуснее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Флэпджек — традиционные английские овсяные батончики, которые станут идеальным питательным завтраком или полезным перекусом. Этот простой рецепт сочетает в себе хрустящую текстуру, сладость меда и аромат специй.

Для приготовления смешайте по 1 стакану овсяных хлопьев долгой и быстрой варки, добавьте 1 ч. л. корицы, 1/3 ч. л. имбиря и 2–3 ч. л. какао. Растопите 50 г сливочного масла с 5 ст. л. меда или сахара, соедините с сухими ингредиентами. Вбейте 1 яйцо, добавьте орехи или сухофрукты по вкусу и оставьте на 5 минут. Выпекайте при 160°C 20–25 минут, затем нарежьте и украсьте растопленным шоколадом.

Батончики получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, с насыщенным орехово-овсяным вкусом. Они отлично хранятся несколько дней и станут прекрасным вариантом для полезного перекуса. Попробуйте — и английский флэпджек покорит своим вкусом!

Ранее сообщалось о рецепте десерта, знакомого с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

