Забудьте о луке, уксусе и майонезе: готовим медовый шашлык из свинины

Забудьте о луке, уксусе и майонезе: готовим медовый шашлык из свинины

Шашлык из свинины в медовом маринаде получается с восхитительной карамельной корочкой и нежнейшей текстурой внутри. Забудьте о луке, уксусе и майонезе! Мед придает мясу тонкую сладость, которая идеально сочетается с пикантными нотками специй.

Для маринада смешайте 3 ст. л. жидкого меда, сок одного лимона, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. молотого кориандра и щепотку черного перца. 1,5 кг свиной шейки нарежьте кубиками 4–5 см, залейте маринадом и оставьте в холодильнике на 4–6 часов. Перед жаркой обсушите мясо — мед может подгорать. Жарьте на умеренных углях 15–20 минут, периодически переворачивая.

Медовый шашлык имеет красивый глянцевый блеск и неповторимый аромат. Подавайте с лавашом, соусом и свежими овощами — это блюдо станет звездой любого пикника!

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