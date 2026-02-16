Забудьте про лепку пирожков! Готовлю пирог с картошкой. Кладу начинку, заливаю — и в духовку

Этот рецепт — для бунтарей, которые устали от скалки и муки на столе. Тесто здесь по консистенции — как густой кефир. Его не раскатывают, а выливают. После этого кладешь начинку и получаешь идеальный пирог.

Для пирога сначала готовлю тесто: в миске смешиваю 250 граммов майонеза, 100 граммов сметаны и 3 яйца. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю сверху 200 граммов муки, добавляю половину чайной ложки соды и щепотку соли. Замешиваю тесто консистенции очень густой, тягучей сметаны. Оно будет липким и пузырчатым. Для начинки три крупные картофелины и две луковицы очищаю и натираю на крупной терке. Массу хорошо отжимаю руками над раковиной, чтобы убрать лишний крахмалистый сок, — это важно, чтобы пирог не был сырым. Начинку солю, перчу и перемешиваю. Форму для запекания (примерно 22×30 см) смазываю растительным маслом. Выливаю на дно примерно половину всего теста и разравниваю ложкой или лопаткой. Сверху равномерно распределяю всю картофельно-луковую начинку, слегка ее утрамбовывая. Затем аккуратно выкладываю оставшееся тесто и размазываю его по всей поверхности, стараясь полностью закрыть начинку.

Ставлю в разогретую до 180 °C духовку. Выпекаю 45–50 минут, пока пирог не зарумянится сверху в красивый золотисто-коричневый цвет, а деревянная палочка, воткнутая в центр, не будет выходить сухой. Достаю пирог из духовки и даю ему постоять в форме минут 15–20 — так его будет легче резать. Подаю теплым или холодным, как самостоятельное блюдо или с чаем.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.