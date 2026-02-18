Забудьте про комки и пригоревшие блины. Эти маковые налистники получаются с первого раза. Тесто идеальное, сковорода чистая

Это тесто создано для победы. Обилие яиц и правильное количество масла образуют эмульсию, которая создает невидимый барьер между дном сковороды и блином. Оно не липнет, не рвется при переворачивании, а послушно отстает ровным, тонким кружевным полотном, оставляя сковороду почти чистой. Это мечта любой хозяйки, воплощенная в рецепте.

50-70 г мака заливаю кипятком на 15 минут, затем откидываю на сито и даю стечь. В миске взбиваю 4 яйца с 2-3 ст. л. сахара и щепоткой соли до легкой пены. Вливаю 250 мл молока, добавляю 220 г просеянной муки и взбиваю венчиком до однородного, гладкого теста без единого комочка. Затем вливаю оставшиеся 250 мл молока и 3-4 ст. л. растительного масла. Снова тщательно взбиваю. Добавляю подготовленный мак, перемешиваю и оставляю тесто на 10-15 минут. Хорошо разогреваю сухую сковороду (первый раз можно слегка смазать маслом салфеткой). Наливаю половник теста, быстро вращаю сковороду, распределяя его тонким слоем. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут золотиться и отставать. Переворачиваю и жарю с другой стороны еще 30-40 секунд. Готовые блины складываю стопкой. Подаю с медом, сметаной, вареньем или творожной начинкой.

