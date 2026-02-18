Зимняя Олимпиада — 2026
Китайские слоеные лепешки с зеленым луком: хрустящие, ароматные, с воздушными слоями. Идеальный завтрак или перекус в пост

Подписывайтесь на нас в MAX

Волшебство этих лепешек — в их текстуре. Пресное тесто, смазанное маслом и сложенное особым способом, на сковороде преображается. Масло, нагреваясь, создает пар, который приподнимает тонкие слои теста друг от друга. В итоге получается не плоская лепешка, а воздушная, расслаивающаяся на десятки хрустящих «лепестков» конструкция, которая тает во рту.

В глубокой миске смешиваю 600 г муки, 0,5 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Постепенно вливаю 400 мл теплой воды и замешиваю гладкое, эластичное, довольно мягкое тесто. Накрываю полотенцем и оставляю отдыхать на 30 минут. Пучок зеленого лука мелко шинкую. Отдохнувшее тесто делю на 6–8 равных частей. Каждую часть раскатываю в очень тонкий прямоугольный пласт. Смазываю всю поверхность тонким слоем растительного масла и равномерно посыпаю зеленым луком. Сворачиваю пласт в плотный рулет, а затем этот рулет скручиваю в улитку, защипнув конец. Слегка прижимаю рукой и снова раскатываю в круглую лепешку толщиной около 0,5 см. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Обжариваю лепешку под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны, пока не появится румяная пузырчатая корочка. Готовые лепешки слегка похлопываю по краям, чтобы слои лучше отделились. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

