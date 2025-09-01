День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:22

Забудьте о кексах: этот десерт на палочке покорил мир — готовим кейкпопсы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кейкпопсы — это не просто десерт, а настоящее кулинарное искусство в миниатюре, сочетающее нежный бисквит и гладкую шоколадную глазурь. Эти красочные сладости на палочке стали хитом на праздниках и детских мероприятиях благодаря своему эффектному виду и насыщенному вкусу. Они идеально подходят для тех случаев, когда хочется удивить гостей чем-то необычным и запоминающимся.

3 яйца взбивают с 90 г сахара до пышности, добавляют 40 г йогурта и 30 г растительного масла. Вводят 75 г муки, 15 г какао-порошка и 0,5 ч. л. разрыхлителя, перемешивают. Выпекают бисквит 40 минут при 170 °C. Готовую основу измельчают в крошку, смешивают с 250 г сливочного сыра, формируют шарики и замораживают 30 минут. Растапливают шоколад, обмакивают в него шарики, украшают кондитерской посыпкой и снова охлаждают.

Кейкпопсы получаются с плотной, но нежной текстурой внутри и хрустящей шоколадной оболочкой снаружи. Они удобны в сервировке и порционном потреблении, что делает их идеальным для фуршетов и праздничных столов.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рецепты
десерты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
