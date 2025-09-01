День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 08:34

Дома теперь всегда есть тесто фило — готовлю сливочную вкусняшку с ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Галета из теста фило с ягодами и сливочной начинкой — это изысканный десерт, который сочетает в себе хрустящие слои теста, нежную творожную начинку и сочные ягоды. Его готовят без сложного замеса — тонкие листы фило создают эффект воздушной многослойности, а творожная масса тает во рту. Это блюдо выглядит как произведение кондитерского искусства, но готовится невероятно просто и быстро.

250 г творожного сыра смешивают с 1 желтком, 100 г сахара и ванилином. 8–10 листов теста фило поочередно смазывают 70 г растопленного сливочного масла и выкладывают веером. В центр помещают творожную начинку слоем 1 см, сверху распределяют 200 г ягод. Края теста поднимают, формируя бортики, смазывают взбитым яйцом и посыпают миндальными лепестками. Выпекают 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Десерт получается с хрустящей текстурой снаружи и нежной сливочно-ягодной начинкой внутри. Подавать его лучше теплым, посыпав сахарной пудрой, — контраст температур и текстур создает незабываемые ощущения. Это блюдо можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами, а творожную начинку дополнять цедрой, корицей или орехами. Идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита гостей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
десерты
ягоды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились первые фото подозреваемого в убийстве Парубия
Биолог рассказала, чем опасны царапины кошек
США толкают Европу к конфронтации с Индией
Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в КНР
Путин поздравил Мирзиеева по случаю Дня независимости Узбекистана
Переживший инсульт актер Белоголовцев расстался с женой спустя 35 лет брака
Назван председатель ШОС на 2026 год
Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в разных регионах России
Песков рассказал о переговорах Путина с Моди в Aurus
Перепуганный боец ВСУ открыл огонь и сорвал мирные планы сослуживцев
В отеле Анапы произошло массовое отравление детей
«Пытался сдаться, но убили свои»: военкор показал драматичные кадры с СВО
Страны ШОС создадут собственный банк
Моди опубликовал фотографию с Путиным
Названы регионы с самой большой и маленькой пенсиями
Москвичам рассказали, как долго продлится в столице бабье лето
ШОС не упомянула Украину в Тяньцзиньской декларации
Подпавший под европейские санкции китайский банк прекратил расчеты с РФ
«Всегда содержательные»: премьер Индии высоко оценил разговоры с Путиным
Путин анонсировал встречу премьер-министров стран ШОС в Москве
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.