Дома теперь всегда есть тесто фило — готовлю сливочную вкусняшку с ягодами

Галета из теста фило с ягодами и сливочной начинкой — это изысканный десерт, который сочетает в себе хрустящие слои теста, нежную творожную начинку и сочные ягоды. Его готовят без сложного замеса — тонкие листы фило создают эффект воздушной многослойности, а творожная масса тает во рту. Это блюдо выглядит как произведение кондитерского искусства, но готовится невероятно просто и быстро.

250 г творожного сыра смешивают с 1 желтком, 100 г сахара и ванилином. 8–10 листов теста фило поочередно смазывают 70 г растопленного сливочного масла и выкладывают веером. В центр помещают творожную начинку слоем 1 см, сверху распределяют 200 г ягод. Края теста поднимают, формируя бортики, смазывают взбитым яйцом и посыпают миндальными лепестками. Выпекают 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Десерт получается с хрустящей текстурой снаружи и нежной сливочно-ягодной начинкой внутри. Подавать его лучше теплым, посыпав сахарной пудрой, — контраст температур и текстур создает незабываемые ощущения. Это блюдо можно готовить с любыми сезонными ягодами или фруктами, а творожную начинку дополнять цедрой, корицей или орехами. Идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита гостей.

