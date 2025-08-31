День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:21

Заменяем муку в кексах — воздушная выпечка с нежным вкусом обеспечена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кукурузные кексы с лимоном — это нежный и воздушный десерт, который готовится всего за 25 минут, но производит неизгладимое впечатление на гостей. Сочетание кукурузной муки и цитрусовых нот создает уникальный вкус, который никого не оставляет равнодушным. Эти кексы идеально подходят для легкого перекуса, утреннего чаепития или быстрого приготовления к приходу гостей.

1 яйцо взбивают с 1 ст. л. сахара до пышной пены, добавляют 2 ст. л. лимонного сока и снова взбивают. Отдельно смешивают 35 г кукурузной муки, 35 г натурального йогурта, цедру половины лимона и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Обе части соединяют и аккуратно перемешивают до однородности. Тесто раскладывают по формочкам, заполняя их на две трети, и выпекают 25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Кексы получаются невероятно воздушными, с влажной текстурой и яркой цитрусовой ноткой. Кукурузная мука придает выпечке приятную зернистость и легкий сладковатый вкус, который идеально сочетается с кислинкой лимона. Подавать их лучше слегка остывшими, посыпав сахарной пудрой или полив легкой глазурью. Эти кексы хранятся несколько дней, не теряя своей свежести, что делает их удобным вариантом для приготовления заранее.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
десерты
рецепты
кексы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
