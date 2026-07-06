Забудьте про капризные цветы: эта «солнечная улыбка» не боится засухи и растет на любой почве — для дачи выходного дня

Забудьте про капризные цветы: эта «солнечная улыбка» не боится засухи и растет на любой почве — для дачи выходного дня

Лейя изящная «Солнечная улыбка» — растение с невероятной неприхотливостью: она засухоустойчива, холодостойка и прекрасно растет на любых почвах.

Из крошечного семени вырастают аккуратные ветвистые кустики высотой 30–50 см, которые с середины июня до самых заморозков усыпаны яркими корзинками диаметром 4–5 см. Каждый цветок — золотисто-желтый с белоснежной каймой по краю лепестков, благодаря чему растение и получило свое название.

Приятный смолистый аромат исходит от всех частей растения, а при сломе стебля чувствуется необычный еловый запах. Лейя светолюбива, но не капризна: достаточно посеять семена прямо в грунт — и уже через две недели появятся всходы. Растение идеально подходит для бордюров, рабаток, каменистых горок и срезки, а его семена сохраняют всхожесть 3–4 года.

Ранее были названы цветы, которые выживают без капли воды при +35 °C, можно спокойно уезжать с дачи.