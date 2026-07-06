Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 21:45

Забудьте про капризные цветы: эта «солнечная улыбка» не боится засухи и растет на любой почве — для дачи выходного дня

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лейя изящная «Солнечная улыбка» — растение с невероятной неприхотливостью: она засухоустойчива, холодостойка и прекрасно растет на любых почвах.

Из крошечного семени вырастают аккуратные ветвистые кустики высотой 30–50 см, которые с середины июня до самых заморозков усыпаны яркими корзинками диаметром 4–5 см. Каждый цветок — золотисто-желтый с белоснежной каймой по краю лепестков, благодаря чему растение и получило свое название.

Приятный смолистый аромат исходит от всех частей растения, а при сломе стебля чувствуется необычный еловый запах. Лейя светолюбива, но не капризна: достаточно посеять семена прямо в грунт — и уже через две недели появятся всходы. Растение идеально подходит для бордюров, рабаток, каменистых горок и срезки, а его семена сохраняют всхожесть 3–4 года.

Ранее были названы цветы, которые выживают без капли воды при +35 °C, можно спокойно уезжать с дачи.

Проверено редакцией
Читайте также
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Общество
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Общество
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Общество
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Посадите этот цветок — сад вспыхнет рубиново-красными шарами, которые горят до самых заморозков. Многолетник цвета алого заката
Общество
Посадите этот цветок — сад вспыхнет рубиново-красными шарами, которые горят до самых заморозков. Многолетник цвета алого заката
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
Мир
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.