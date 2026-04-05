05 апреля 2026 в 13:40

Забудьте про капризную глазурь! Этот рецепт — настоящая находка для шикарного кулича: даже миксер не нужен

Перепробовал много рецептов глазури. Эта — самая простая и самая надежная. Всего два ингредиента: сахарная пудра и лимонный сок. Никаких миксеров, никаких водяных бань. Растер ложкой — и готово. Белоснежная, глянцевая, плотная. Не течет, не трескается, не липнет к рукам. Идеальна для пасхальных куличей.

Что понадобится для глазури

Беру 200 г сахарной пудры, 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока, 1 яичный белок (по желанию).

Как я ее готовлю

Сахарную пудру тщательно просеиваю через мелкое сито в миску — это важно для гладкости. Добавляю лимонный сок и начинаю растирать ложкой или венчиком.

Постепенно смесь становится гладкой, густой, текучей. Если глазурь слишком жидкая, добавляю еще немного просеянной пудры. Если слишком густая — пару капель лимонного сока.

Готовая глазурь должна быть консистенции густой сметаны. Сразу наношу на остывшие куличи ложкой или кисточкой, разравнивая по верху, чтобы глазурь слегка стекала по бокам.

Для идеального глянца ставлю куличи в слегка приоткрытую духовку (50–60 градусов) на 2–3 минуты. Глазурь застывает при комнатной температуре за 15–20 минут.

Дмитрий Демичев
