Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:53

Опрыскиватель за 15 минут: как сделать дачный инструмент своими руками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Садовый опрыскиватель на даче — вещь незаменимая: он помогает равномерно вносить удобрения, защищать растения от вредителей и болезней, а также экономит растворы. Хорошая новость — не обязательно тратиться на магазинную модель. Понимание того, как сделать садовый опрыскиватель своими руками, позволяет собрать рабочий инструмент буквально из подручных материалов и быстро закрыть задачу.

Ниже — два проверенных варианта, которые действительно работают в полевых условиях.

Простой ручной опрыскиватель из бутылки:

  • возьмите плотную пластиковую бутылку 1,5–2 л;

  • в крышке сделайте отверстие и установите автомобильный ниппель (или распылитель от старого флакона);

  • дополнительно можно вставить трубку до дна для равномерной подачи;

  • накачайте давление насосом через ниппель — получится распыление;

  • для упрощенного варианта используйте готовый пульверизатор, вкрученный в крышку.

Аккумуляторный опрыскиватель своими руками:

  • основа — канистра 5–10 л;

  • установите небольшой погружной насос (подойдет от автомобильного омывателя);

  • питание — аккумулятор 12 В (например, от шуруповерта);

  • шланг с форсункой или распылителем на выходе;

  • добавьте кнопку включения — и получите мобильный опрыскиватель с постоянным давлением.

Знание пошаговой инструкции, как сделать садовый опрыскиватель своими руками, важно, но не менее важно правильно за ним ухаживать:

  • после каждого использования промывайте чистой водой;

  • не оставляйте растворы внутри — они разъедают детали;

  • храните в тени и без давления;

  • регулярно проверяйте соединения и фильтры.

В итоге вы получаете простой, дешевый и ремонтопригодный инструмент, который не подведет в сезон, а сделанный своими руками всегда служит дольше, потому что вы точно знаете, как он устроен.

садоводство
растения
советы
инструменты
своими руками
дача
лайфхаки
экономия
Виктория Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Россиян предупредили о мошенниках с инвестиционными платформами
В Казахстане прорвало плотину
Названа отрасль в России, где средняя зарплата выше 550 тыс. рублей
Отец Илона Маска выбрал сторону в конфликте России и Украины
Гинеколог назвала опасное заблуждение о презервативах
Появились кадры прорыва дамбы в Дагестане
Выводы не сделаны: «Локомотив» снова проиграл в РПЛ после матчей сборных
Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку
Названы неочевидные причины частой головной боли
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Новороссийске
Дмитриев с иронией призвал европейцев отказаться от полетов и поездок
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке дронов в Новороссийске
Раскрыто число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск
День рождения Маргариты Симоньян: поздравления Бастрыкина, Роя, Захаровой
Трамп раскрыл, что усложнило поиск летчика сбитого в Иране истребителя
Атака ВСУ на Новороссийск 6 апреля: взрыв в многоэтажке, пострадавшие
Стали известны детали взрыва газопровода в Сербии
Baza сообщила, что при атаке БПЛА в Новороссийске пострадали трое человек
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.