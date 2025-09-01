День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:13

Забудьте о духовке: этот торт рождается на сковороде за 10 минут

Морковный торт за 10 минут — это реальность, которая перевернет ваше представление о быстрых десертах. Он готовится на сковороде без духовки, сочетая в себе нежность коржа и легкий творожный крем. Этот торт не только вкусен, но и полезен, благодаря моркови и творогу, что делает его идеальным для правильного перекуса или легкого завтрака.

100 г моркови натирают на мелкой терке, добавляют 1 яйцо, 20 г кукурузного крахмала, 20 г овсяной муки, 50 мл молока, подсластитель по вкусу, корицу и половину чайной ложки разрыхлителя. Тесто тщательно перемешивают и выливают на разогретую антипригарную сковороду. Жарят по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой на среднем огне. Для крема смешивают 170–200 г мягкого творога с подсластителем и половиной измельченного банана. Остывший корж разрезают на части, промазывают кремом и украшают по желанию.

Торт получается ароматным, с легкой текстурой и приятной сладостью. Крем на основе творога и банана добавляет нежности и свежести. Это блюдо можно готовить в разных вариациях: добавлять орехи, изюм или другие сухофрукты в корж, экспериментировать с кремами. Оно отлично хранится в холодильнике и становится еще вкуснее на следующий день. Идеальный выбор для тех, кто хочет порадовать себя десертом без лишних затрат времени и усилий.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
рецепты
десерты
морковь
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
