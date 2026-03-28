Забудьте про долгие расстойки и капризное тесто! Этот кулич готовится за час, а получается мягким, воздушным и очень вкусным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот кулич получается удивительно мягким. В тесте много масла и яиц, именно они дают ту самую нежную, пористую структуру. Кулич не крошится, не черствеет на следующий день, а остается таким же воздушным. Даже если вы не любите возиться с тестом, этот рецепт вас не разочарует.

Что понадобится для кулича

Для теста: 500 г муки, 200 мл теплого молока, 100 г сливочного масла (растопленного), 100 г сахара, 2 яйца + 1 желток, 1 пакетик сухих дрожжей (11 г), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли.

Для добавок: 100 г изюма (или цукатов, шоколадных капель).

Для глазури: 1 белок, 100 г сахарной пудры, цветная посыпка для украшения.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180°C. Формы для куличей смазываю маслом и присыпаю мукой. В миске смешиваю теплое молоко, дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставляю на 10 минут.

В отдельной миске взбиваю яйца и желток с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавляю растопленное масло и опару. Перемешиваю. Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, эластичное тесто (оно будет слегка липнуть к рукам).

Накрываю и оставляю в тепле на 30–40 минут до увеличения в 2 раза. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю и обваливаю в муке.

Подошедшее тесто обминаю, добавляю изюм, аккуратно вмешиваю. Раскладываю тесто по формам (заполняя на 1/2), накрываю и даю постоять 10–15 минут. Выпекаю 35–40 минут (время зависит от размера форм). Готовность проверяю деревянной шпажкой. Остужаю на решетке.

Для глазури взбиваю белок с сахарной пудрой до крепких пиков. Покрываю остывшие куличи глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

Проверено редакцией
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
На Пасху неизменно пеку французский пирог с джемом: кондитерский шедевр дома. Простая, но праздничная выпечка
Вместо сложного дрожжевого теста делаю этот ленивый кулич. Смешал, выложил, испек. Вкус — как у классического, а хлопот — в сто раз меньше
Вместо сложного дрожжевого теста делаю этот ленивый кулич. Смешал, выложил, испек. Вкус — как у классического, а хлопот — в сто раз меньше
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Александрийский кулич на топленом молоке — самый мягкий, душистый, с ярко-желтым мякишем
Никакой возни с глазурью: этот краффин сам по себе красив — слоистое тесто и насыщенная начинка. Мой пасхальный хит
Никакой возни с глазурью: этот краффин сам по себе красив — слоистое тесто и насыщенная начинка. Мой пасхальный хит
еда
тесто
куличи
рецепты
Пасха
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

