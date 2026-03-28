28 марта 2026 в 01:57

Стало известно, когда США снимут антироссийские санкции

Никонов: США не отменят санкции против России до конца второго срока Трампа

Снятие американских санкций с России в ближайшее время ждать не стоит, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита делегации из РФ в Соединенные Штаты. По его словам, вероятно, этот процесс не завершится даже к концу второго срока президента страны Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Журналисты обратили внимание, что некоторые оптимисты уверены в налаживании диалога с США после поездки делегации в Вашингтон и, как следствие, отмене санкций. Никонов дал краткий, неутешительный, но емкий прогноз.

Мой ответ — скорее нет, — сказал парламентарий.

Он добавил, что снятие санкций едва ли будет быстрым процессом, и большого оптимизма быть не может. Двумя днями ранее Трамп продлил на год действие части ограничительных мер в адрес Москвы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков указал, что американский лидер не допустит наложения санкций на Венгрию, несмотря на попытки «проукраинских ястребов» продвинуть соответствующие законопроекты. По его словам, глава Белого дома намерен поддержать своего союзника венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов в европейской стране.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

