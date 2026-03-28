Стало известно, когда США снимут антироссийские санкции

Никонов: США не отменят санкции против России до конца второго срока Трампа

Снятие американских санкций с России в ближайшее время ждать не стоит, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита делегации из РФ в Соединенные Штаты. По его словам, вероятно, этот процесс не завершится даже к концу второго срока президента страны Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Журналисты обратили внимание, что некоторые оптимисты уверены в налаживании диалога с США после поездки делегации в Вашингтон и, как следствие, отмене санкций. Никонов дал краткий, неутешительный, но емкий прогноз.

Мой ответ — скорее нет, — сказал парламентарий.

Он добавил, что снятие санкций едва ли будет быстрым процессом, и большого оптимизма быть не может. Двумя днями ранее Трамп продлил на год действие части ограничительных мер в адрес Москвы.

