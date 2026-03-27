Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:47

Вместо сложного дрожжевого теста делаю этот ленивый кулич. Смешал, выложил, испек. Вкус — как у классического, а хлопот — в сто раз меньше

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я и сам когда-то боялся печь куличи. Дрожжи, подходы, ожидание... А потом нашел этот рецепт. Никаких дрожжей, никакой расстойки. Просто смешал все в миске, выложил в форму — и в духовку.

Что понадобится для кулича

Для теста: 300 г муки, 200 г сметаны (20%), 150 г сливочного масла, 150 г сахара, 3 яйца, 1 пакетик разрыхлителя (10 г), 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Для добавок: 100 г изюма, 50 г цукатов. Для глазури: 100 г сахарной пудры, 2–3 столовые ложки лимонного сока, цветная посыпка.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом.

Сливочное масло комнатной температуры взбиваю с сахаром до пышной светлой массы. По одному добавляю яйца, каждый раз хорошо взбивая. Добавляю сметану, ванильный сахар, соль. Перемешиваю.

Муку смешиваю с разрыхлителем и просеиваю в жидкую смесь. Замешиваю густое однородное тесто, как на кекс. Изюм промываю, замачиваю в горячей воде на 10 минут, затем обсушиваю и обваливаю в муке.

Добавляю изюм и цукаты в тесто, аккуратно перемешиваю. Перекладываю тесто в форму, разравниваю. Выпекаю 40–50 минут (время зависит от размера формы). Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю и полностью остужаю на решетке. Для глазури смешиваю сахарную пудру с лимонным соком до густой однородной массы. Покрываю остывший кулич глазурью и сразу посыпаю цветной посыпкой.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.