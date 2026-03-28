Беспредел Британии на море: перекрыт Ла-Манш — РФ ответит на угрозы судам

Великобритания объявила о фактическом закрытии Ла-Манша для российских кораблей. Это заявление — свидетельство начинающегося краха мировой морской торговли в том виде, какой мы ее знаем, уверен кандидат исторических наук политический обозреватель Александр Чаусов. В колонке для NEWS.ru он рассказал, какие еще морские пути могут быть перекрыты в ближайшее время, чем на решение Лондона ответит Россия и почему британский выпад может спровоцировать ядерную войну.

Вспомнила Британия, как морской державой была

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что теперь суда так называемого «теневого флота» России будут задерживаться в территориальных водах Соединенного Королевства. По словам политика, военные получат право подниматься на их борт для ареста экипажей, а против них и владельцев танкеров начнут возбуждать уголовные дела. Заявление Стармера фактически означает закрытие пролива Ла-Манш для России. Франция, вероятно, поддержит блокаду: она начала охоту за судами едва ли не с первых дней СВО, задержав в этой транспортной артерии российский сухогруз.

Сейчас назвать точное количество судов, задержанных в европейских водах, невозможно — хотя бы потому, что многие корабли, которые «блюстители морского порядка» причисляют к российским, шли под флагами других государств. Однако речь может идти о десятках инцидентов.

Британский тральщик HMS Cattistock сопровождает океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в Ла-Манше, 2025 год Фото: Lphot Edward Jones/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впрочем, Лондон отчего-то не принял во внимание важный нюанс. Глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев ранее заявил, что теперь российские танкеры будут сопровождаться мобильными огневыми группами. Такое решение поддержал президент Владимир Путин. По мнению Патрушева, на российский морской транспорт началась беспрецедентная охота.

«В случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран нами будут выработаны дополнительные меры», — пообещал он в одном из недавних интервью.

Пиратство на государственном уровне

Угрозы со стороны Европы могут быть косвенным следствием ситуации вокруг Ормузского пролива. Иран взял эту артерию под свой монопольный контроль: теперь именно он решает, кого через нее пропускать, а кого нет, и взимает по своему усмотрению плату в размере $2 млн за безопасный проход. Это важный геополитический прецедент — особенно если учесть, что через Ормуз идет до 30% мирового нефтегазового трафика.

Европа решила включиться в эту игру, а Британия внезапно вспомнила, что когда-то была великой морской державой. Правда, реализовать угрозы на практике королевству будет непросто — на днях на это обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его мнению, скоро у Лондона не останется топлива для «перехвата» чего бы то ни было, и максимум, на что он сможет рассчитывать, — это «перехват» полномочий своего премьера по обвинению в «пропаганде разрушения западной цивилизации».

Автомобилисты в очереди на автозаправочной станции Sainsbury's в Лондоне Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В этой шутке лишь доля шутки, поскольку в Британии действительно очень серьезные проблемы. По данным The Daily Telegraph, с двадцатых чисел марта в стране введены квоты на продажу топлива фермерам и рыбакам, поскольку на всех его уже не хватает.

Вполне возможно, что «гоп-стоп» российских танкеров под предлогом санкций и «конфискации» грузов станет для Европы легким выходом из сложившегося положения. Если подобные идеи будут реализованы, то мир войдет в эпоху нового, легализованного на государственном уровне пиратства. И последствия такого шага окажутся самыми плачевными. Потому что морской бой с Британией за какой-нибудь нефтяной танкер вполне способен перерасти в полноценное столкновение двух ядерных держав.

Ждет ли мир война за проливы

Помимо Ла-Манша в мире есть еще множество узких морских проливов, которые можно заблокировать относительно небольшими силами и устроить там транзит по принципу «друзьям — все, остальным — по закону». Хотя о законах речи уже не идет.

НАТО уже давно мечтает превратить Балтийское море в свое «внутреннее озеро», угрожая Калининграду и российскому судоходству. Датские проливы также готовятся к закрытию для танкеров РФ, о чем еще в октябре 2025 года сообщило российское посольство в Копенгагене. Но на Европе проблемы не заканчиваются.

Йеменские хуситы вполне могут закрыть для Запада Баб-эль-Мандебский пролив, который выводит суда на Суэцкий канал. А еще есть Малаккский пролив, через который в Азию отправляется до 20% мировых поставок углеводородов. Эта узкая транспортная артерия между Малайзией и Суматрой находится в зоне прямых интересов и влияния таких мировых держав, как США, Китай и Индия, но представляет интерес и для России: в ту же Малайзию мы планомерно увеличиваем поставки углеводородов с 2025 года, а в силу конфликта с Ираном сразу несколько азиатских государств обратились к нашей стране с просьбой возобновить или увеличить транзит.

Заявления Стармера — это не столько продолжение многолетней европейской политики, сколько четкий сигнал: глобальная морская торговля и логистика, какими мы их знали, прекращают свое существование. Мир вступает в эпоху пиратства, морского феодализма и войны всех со всеми за монополию над ключевыми проливами. России есть что предъявить и чем ответить на возможные угрозы. И в военном смысле, о чем говорил Патрушев, и в торгово-экономическом — за счет новых, более жестких правил, например, на Северном морском пути. А он, как бы Западу ни хотелось обратного, не международный, а сугубо наш, отечественный.

