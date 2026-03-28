ПВО отразила очередную атаку Украины на Москву Собянин заявил об уничтожении второго за ночь дрона на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уничтожен еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Это уже второй беспилотник, сбитый на подлете к Москве за последние часы. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала. Аэропорты столичного авиаузла работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

Ранее сообщалось, что восемь беспилотников Вооруженных сил Украины были уничтожены над территорией Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз ничего не уточнил о пострадавших среди мирных жителей и разрушениях на земле. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого ПВО ликвидировали две воздушные цели в районе Балаклавского МО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Никаких точных данных о возможных последствиях политик также не предоставил. Он призвал местных жителей не пренебрегать мерами защиты: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.