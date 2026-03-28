SHOT: город Вязьма под Смоленском попал под удар дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленской области в районе города Вязьмы произошла серия взрывов. По предварительной информации канала, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

Местные жители сообщили SHOT, что громкие звуки были слышны около 00:20 ночи. По сведениям канала, от взрывов сработала сигнализация припаркованных автомобилей. SHOT уточнил, что в одном из районов города виден небольшой пожар вблизи жилого дома.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По версии канала, на месте работают оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это уже второй беспилотник, сбитый на подлете к Москве за последние часы.

До этого правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы из-за ежедневных атак украинских беспилотников. Удары ВСУ по объектам промышленности и транспортной инфраструктуры продолжаются с 22 марта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам разъяснили, законно ли требовать деньги за примерку платья
«Пролив Трампа»: президент США придумал новое географическое название
Известного на весь мир гольфиста арестовали после ДТП
Беспредел Британии на море: перекрыт Ла-Манш — РФ ответит на угрозы судам
SHOT: город Вязьма под Смоленском попал под удар дронов ВСУ
ПВО отразила очередную атаку Украины на Москву
Представительство ТАСС в Тель-Авиве оказалось в зоне атаки Ирана
Украинские «барахолки смерти»: как мародеры продают вещи погибших россиян
Личная жизнь, восхищение зумеров, служба в Германии: где сейчас Брекоткин
Стало известно, когда США снимут антироссийские санкции
Трамп назвал страну, которая станет следующей целью США
Американские военные получили отпор от Ирана на саудовской военной базе
В ФРГ объяснили, почему Трамп идет на попятную в отношении НАТО
Трамп решил заработать на ЕС: зачем ему «Северные потоки», выгода для РФ
В Госдуме озвучили, о чем свидетельствуют переговоры делегации из РФ в США
«Визит исторический»: в Госдуме дали оценку поездке депутатов в Вашингтон
Увеличение пенисов, уголовка на Украине: как живет Сабуров после депортации
США ждут ответа от Ирана по 15 пунктам
Как избежать разных видов рака: шесть жизненно важных советов онколога
Золото ОИ, Тутберидзе, Валиева, отношения с Раскатовым: как живет Щербакова
Дальше
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

