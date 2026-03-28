SHOT: город Вязьма под Смоленском попал под удар дронов ВСУ SHOT: несколько взрывов прогремело в районе города Вязьмы Смоленской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленской области в районе города Вязьмы произошла серия взрывов. По предварительной информации канала, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников. Минобороны РФ данные новости пока не комментировало.

Местные жители сообщили SHOT, что громкие звуки были слышны около 00:20 ночи. По сведениям канала, от взрывов сработала сигнализация припаркованных автомобилей. SHOT уточнил, что в одном из районов города виден небольшой пожар вблизи жилого дома.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По версии канала, на месте работают оперативные службы.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это уже второй беспилотник, сбитый на подлете к Москве за последние часы.

До этого правительство Ленинградской области перешло на круглосуточный режим работы из-за ежедневных атак украинских беспилотников. Удары ВСУ по объектам промышленности и транспортной инфраструктуры продолжаются с 22 марта.