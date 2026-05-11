11 мая 2026 в 16:02

Забудьте про бутерброды: эта закуска из красной рыбы с яйцом и каперсами — главный хит фуршета

Фото: D-NEWS.ru
Забудьте про привычные бутерброды с лососем. Это блюдо — про текстуру и баланс: копченая рыба, полужидкий желток, соленые каперсы и кислая заправка. Ничего лишнего, только выверенные ингредиенты и элегантная подача.

Что понадобится

Яйца куриные (комнатной температуры) — 4 шт., филе копченого лосося — 200 г, каперсы маринованные — 2 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., оливковое масло extra virgin — 2 ст. л., перец черный свежемолотый — по вкусу.

Как готовлю

Заранее достаю яйца из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Подготавливаю 4 керамические кружки, споласкиваю их кипятком.

Наливаю в каждую кружку по 300 мл крутого кипятка, аккуратно опускаю по одному яйцу и накрываю блюдечком. Оставляю на 10–12 минут — белок схватится, но останется нежным, а желток останется полужидким.

Пока яйца «доходят», готовлю заправку: смешиваю лимонный сок и оливковое масло. Ломтики копченого лосося выкладываю на тарелки в один ряд, поливаю заправкой и посыпаю каперсами.

Аккуратно разбиваю яйцо прямо в центр тарелки поверх рыбы. Завершаю блюдо щепоткой свежемолотого черного перца.

Дмитрий Демичев
