Забудьте о банальных петуниях и бархатцах: этот цветок превратит ваш участок в сказку

Забудьте о банальных петуниях и бархатцах: этот цветок превратит ваш участок в сказку

Существует цветок, который незаслуженно обходят вниманием многие дачники, но те, кто его посадил, становятся его преданными поклонниками. Это вербена бонарская. Этот цветок превратит ваш участок в сказку!

Его редко встретишь в массовых посадках, и в этом его особая ценность — он придает саду уникальный, воздушный и слегка экзотический вид. С июля и до глубокой осени вербена бонарская выпускает высокие (до 1,5 метра), тонкие, но прочные цветоносы, увенчанные ажурными соцветиями-зонтиками из мелких сиренево-фиолетовых цветков. Она создает в саду эффект парящего прозрачного облака, которое красиво колышется на ветру и пропускает свет, не затеняя другие растения.

Забудьте о банальных петуниях и бархатцах. Посадив вербену бонарскую, вы получите не просто цветок, а архитектурный акцент, который придаст вашему саду объем, легкость и неповторимый шарм, выделяя его среди других.

Ранее было названо растение, которое расцветает при недостатке света: чем больше тени на участке, тем дольше цветет.