Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 05:31

Забудьте о жарке! Вот как испечь сырники, от которых не толстеют

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о жарке! Рассказываем, как испечь сырники, от которых не толстеют. По этому рецепту у вас получится диетический завтрак, богатый клетчаткой и кальцием, в котором всего 150 ккал на 100 г.

Для приготовления смешайте 200 г обезжиренного творога, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей, 1 ч. л. меда. Сформируйте сырники, выпекайте в духовке на пергаменте при 180 °C 20 минут до румяности.

Подавайте с ягодами (+30 ккал) — их кислинка подчеркивает сливочный вкус творога. Такие сырники улучшают пищеварение, укрепляют кости и надолго дают чувство сытости благодаря медленным углеводам из отрубей.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром на 120 ккал. Получается вкуснее оладий.

сырники
творог
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Признание реальности»: в США раскрыли отношение украинцев к уступкам РФ
В офисе Зеленского заговорили о признании линии фронта новой границей
В Белом доме раскрыли отношение Трампа к встрече с Путиным и Зеленским
Стало известно о состоянии взятого в плен наемника из Вьетнама
В Госдуме оценили отказ Зеленского идти на территориальные уступки
«Историческая встреча»: эксперт раскрыл особенность встречи Путина и Трампа
«Не чураются в методах»: боец о минировании ВСУ тел убитых мирных жителей
В Минобороны раскрыли детали наступления под Красноармейском
Россиянам объяснили, когда за строительство туалета на даче грозит штраф
Рой беспилотников ночью кружил над российским регионом
Снова жара или дожди с холодом? Погода в Москве и Петербурге 11–17 августа
Отец Илона Маска рассказал, верит ли он в дружбу между Россией и США
Юрист посоветовал после смены фамилии внести изменения в полис ОСАГО
«Подготавливают плацдарм»: ВСУ нарастили удары по Сватову
Сырные палочки из лаваша — хрустят и тянутся! Готовим за 15 минут
«Не дает спать ночами»: в РФ могут увеличить штрафы за одну категорию авто
Бойцы «Днепра» отрабатывают тактику штурма позиций ВСУ
В Британии рассказали, что Запад и Зеленский готовят для Путина и Трампа
Развелся с Гриффит и чуть не умер от инфаркта: где сейчас Антонио Бандерас
Стало известно, планировали ли США приглашать Зеленского на Аляску
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.