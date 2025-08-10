Забудьте о жарке! Вот как испечь сырники, от которых не толстеют

Забудьте о жарке! Вот как испечь сырники, от которых не толстеют

Забудьте о жарке! Рассказываем, как испечь сырники, от которых не толстеют. По этому рецепту у вас получится диетический завтрак, богатый клетчаткой и кальцием, в котором всего 150 ккал на 100 г.

Для приготовления смешайте 200 г обезжиренного творога, 1 яйцо, 2 ст. л. овсяных отрубей, 1 ч. л. меда. Сформируйте сырники, выпекайте в духовке на пергаменте при 180 °C 20 минут до румяности.

Подавайте с ягодами (+30 ккал) — их кислинка подчеркивает сливочный вкус творога. Такие сырники улучшают пищеварение, укрепляют кости и надолго дают чувство сытости благодаря медленным углеводам из отрубей.

Ранее стало известно, как приготовить диетическую лепешку с кабачком и сыром на 120 ккал. Получается вкуснее оладий.