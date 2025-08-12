Эти творожные пирожки готовятся из 4 ингредиентов и без лишних хлопот

Творожные пирожки из духовки — нежные, воздушные и без лишних хлопот! Эти пирожки покоряют золотистой корочкой и тающей во рту начинкой, при этом готовятся они всего из четырех ингредиентов.

Для теста смешайте 250 г муки, 200 г творога, 1 яйцо, 1 ст. л. сахара — замесите эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки разомните вилкой 200 г творога с 2 ст. л. сахара. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите начинку и защипните края.

Выпекайте 20 минут при 180 °C до румяности — аромат стоит невероятный! Готовые пирожки получаются легкими, с хрустящей корочкой и нежной сладковатой начинкой.

