Лаваш вместо теста: хрустящие пирожки с творогом за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирожки с творогом из лаваша вместо теста — это золотистые конвертики, которые готовятся за 15 минут! Лаваш заменяет традиционное тесто, становясь хрустящим после запекания, а сочная начинка создает контраст текстур.

Для приготовления смешайте 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванилина и 50 г изюма. Лаваш (2 листа) нарежьте квадратами 15×15 см, выложите начинку, заверните конвертиком или трубочкой. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром и запекайте при 200 °C 10 минут до румяной корочки.

Горячие пирожки получаются хрустящими, но внутри остаются мягкими, а творог приобретает кремовую текстуру с карамельными нотками от подрумяненной корочки. Это идеальный вариант для быстрого завтрака или полезного перекуса — в одном пирожке всего около 120 ккал.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые творожные булочки с яйцом: эти пирожки — кладезь кальция и белка.

