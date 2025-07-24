Сырные трубочки за 15 минут! Рецепт, после которого забудете о хачапури

Сырные трубочки за 15 минут! Рецепт, после которого забудете о хачапури

Хрустящие трубочки из лаваша с сырной начинкой — это идеальная закуска, после которой вы забудете о хачапури. Их вкус — гармония хрустящей корочки и кремовой массы из трех видов сыра: моцарелла дает эффектные нити, чеддер — насыщенный вкус, а сливочный сыр — нежную текстуру.

Для приготовления возьмите: 2 листа лаваша, 200 г моцареллы, 100 г чеддера, 150 г сливочного сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. сушеного чеснока, зелень. Натрите твердые сыры на крупной терке, смешайте с размягченным сливочным сыром, яйцом, сметаной и специями. Лаваш разрежьте на полоски 10×15 см, на край каждой выложите 1 ст. л. начинки, сверните плотной трубочкой. Обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты до румяности или запеките в духовке при 200°C 10 минут.

При надкусывании хрустящий лаваш раскрывается волной расплавленного сыра с пикантными нотками чеснока и свежестью зелени — эти сырные трубочки готовятся за 15 минут и исчезают со стола моментально!

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