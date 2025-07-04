Забудьте о сухом минтае! Готовим рыбные фрикадельки в нежной подливе

Забудьте о сухом минтае, приготовьте из него рыбные фрикадельки в нежной подливе по этому рецепту. Это идеальный вариант для полезного и сытного ужина!

Вам понадобится 500 г филе минтая, 1 яйцо, 2 ст. л. манки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Филе минтая измельчите в блендере или пропустите через мясорубку вместе с луком и чесноком. Добавьте яйцо, манку, соль и перец, тщательно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.

Сформируйте небольшие фрикадельки и обжарьте их на растительном масле до золотистой корочки. Для подливы обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу и 1 морковь, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, соль, перец и лавровый лист. Потушите фрикадельки в подливе 10–15 минут на медленном огне.

Блюдо получается нежным, сочным, с насыщенным вкусом рыбы и ароматной томатной подливой. Подавайте с картофельным пюре или рисом.

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