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26 июля 2025 в 20:50

Слоеная ракушка с курицей и овощами — пальчики оближешь! Хит на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-улитка из теста фило с курицей и овощами — хрустящее удовольствие! Этот необычный пирог станет настоящим украшением вашего стола. Хрустящие слои теста фило, нежная куриная начинка и ароматные овощи создают потрясающий вкусовой ансамбль, который понравится даже самым привередливым гурманам. А готовится такая красота удивительно просто!

Начните с начинки: 300 г куриного филе нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на 2 ст. л. оливкового масла до золотистости. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 1 натёртую морковь и 1 болгарский перец соломкой. Тушите 5 минут, затем вмешайте 2 измельчённых зубчика чеснока, соль, перец и 1 ч. л. смеси прованских трав.

Разморозьте 6 листов теста фило (около 200 г). Каждый лист смажьте растопленным сливочным маслом (потребуется около 50 г). Выложите листы друг на друга, сверху распределите остывшую начинку, оставляя по краям 3 см свободными. Аккуратно сверните рулетом, затем заверните спиралью в круглую форму.

Смажьте пирог взбитым яйцом и выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так будет проще нарезать. Украсьте свежей зеленью и подавайте с йогуртовым соусом (смешайте 100 г йогурта с 1 измельчённым зубчиком чеснока и щепоткой соли).

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ужины
курица
Мария Левицкая
М. Левицкая
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