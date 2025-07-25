Надоела рыба с луком? Запекаем сочный минтай в сливочно-сырном соусе

Надоела рыба с луком? Этот рецепт для вас! Нежный минтай в сливочно-сырном соусе — это диетическое блюдо с изысканным вкусом, где белоснежное филе пропитывается кремовой текстурой соуса с пикантными нотками чеснока и лимонной свежестью.

Для приготовления выложите 500 г филе минтая в форму, посолите, поперчите и сбрызните соком половины лимона. Приготовьте соус: смешайте 200 мл сливок 20%, 100 г тертого сыра, 1 ч. л. горчицы, 2 измельченных зубчика чеснока и щепотку мускатного ореха. Залейте рыбу соусом, посыпьте 50 г сырной крошки и запекайте 25 минут при 180 °C.

Готовый минтай получается сочным, с золотистой сырной корочкой, а сливочный соус идеально подчеркивает нежный вкус рыбы без малейшей горечи. Подавайте с картофельным пюре или свежими овощами.

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