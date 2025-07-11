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11 июля 2025 в 18:32

Сырный кляр превратит минтай в сочное лакомство: вкуснятина за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырный кляр превратит минтай в сочное лакомство. По этому рецепту у вас получатся хрустящие золотистые кусочки с нежной рыбой внутри и насыщенным сырным вкусом. Готовится эта вкуснятина за 20 минут, а результат превосходит все ожидания!

Для кляра смешайте: 100 г муки, 50 г тертого твердого сыра, 1 яйцо, 100 мл молока, щепотку соли и перца — масса должна быть густой, как сметана. 500 г филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите, обмакните в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Минтай получается сочным внутри, а сырный кляр создает аппетитную хрустящую оболочку с пикантным вкусом. Подавайте горячим — это блюдо станет любимым даже у тех, кто обычно не жалует рыбу. Идеально сочетается с картофельным пюре или легким овощным салатом.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в пышном кляре, который не отваливается и не размокает.

минтай
рыбы
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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