Сырный кляр превратит минтай в сочное лакомство: вкуснятина за 20 минут

Сырный кляр превратит минтай в сочное лакомство. По этому рецепту у вас получатся хрустящие золотистые кусочки с нежной рыбой внутри и насыщенным сырным вкусом. Готовится эта вкуснятина за 20 минут, а результат превосходит все ожидания!

Для кляра смешайте: 100 г муки, 50 г тертого твердого сыра, 1 яйцо, 100 мл молока, щепотку соли и перца — масса должна быть густой, как сметана. 500 г филе минтая нарежьте порционными кусочками, посолите, обмакните в кляр и обжарьте в разогретом растительном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Минтай получается сочным внутри, а сырный кляр создает аппетитную хрустящую оболочку с пикантным вкусом. Подавайте горячим — это блюдо станет любимым даже у тех, кто обычно не жалует рыбу. Идеально сочетается с картофельным пюре или легким овощным салатом.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в пышном кляре, который не отваливается и не размокает.