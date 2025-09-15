Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 12:46

Забудьте о резиновой печени: готовим нежные печеночные оладьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о резиновой печени! Готовим нежные печеночные оладьи. Этот рецепт кардинально изменит ваше представление о субпродуктах. Благодаря ему у вас получатся воздушные оладьи с хрустящей корочкой.

Секрет нежных оладий — предварительное вымачивание печени (500 г говяжьей или куриной) в молоке 1–2 часа для удаления горечи и двойное измельчение: сначала прокрутите 500 г печени с 1 луковицей и 1 морковью через мясорубку, затем взбейте блендером до состояния крема. Добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец и тщательно перемешайте. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны — так оладьи пропекутся и останутся сочными.

Подавайте со сметаной и зеленью — это блюдо станет открытием даже для тех, кто не любит печень.

Ранее стало известно, как приготовить нежные куриные зразы с яйцом: беспроигрышный вариант ужина для всей семьи.

оладьи
печень
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
