Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 07:40

Забудьте о простом бульоне. Секрет узбекского супа — в зирваке. Говядина, маш и овощи, томленные в горшочках, как в настоящей печи

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В узбекской кухне есть особая алхимия, превращающая простые ингредиенты в насыщенную симфонию вкуса. Ее основа — зирвак, ароматная поджарка из мяса и овощей, которая становится душой этого супа. А долгое томление в духовке завершает магию, делая бульон глубоким, а маш — невероятно нежным.

Что понадобится

Для бульона: говяжьи кости (мозговые, сахарные) — 1 кг, помидоры — 2-3 шт., репчатый лук — 1 шт., зира (семена) — 1 ч. л., кориандр (семена) — 1 ч. л., черный перец горошком — 5-7 шт., вода — 4 л.

Для зирвака и супа: говядина (мякоть, например, лопатка) — 600 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1-2 шт., маш (мунг дал) — 200 г, растительное масло — 3-4 ст. л., молотая зира — 1 ч. л., молотый кориандр — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., соль — по вкусу, петрушка и сельдерей (пучок) — 1 шт., горшок или чугунок (около 5 л) либо порционные горшочки.

Как готовлю

Приготовление начинается с красного узбекского бульона. В большую кастрюлю закладываю кости, помидоры, разрезанную пополам неочищенную луковицу, все семена специй и перец горошком.

Заливаю холодной водой, довожу до кипения на сильном огне, снимаю пену и убавляю нагрев до минимума. Томлю под крышкой 3-4 часа, после чего процеживаю через сито — нам нужен только чистый ароматный бульон.

Пока бульон варится, готовлю зирвак. Мясо, срезанное с костей, нарезаю небольшими кубиками. Одну луковицу шинкую четверть-кольцами, морковь — тонкой короткой соломкой. Маш тщательно промываю. В казане или сковороде с толстым дном разогреваю масло и пассерую лук до мягкости и легкой позолоты.

Добавляю мясо и обжариваю до румяной корочки. Следом отправляю морковь и все молотые специи, прогреваю вместе 7–10 минут, чтобы раскрылся аромат. В подготовленный жаропрочный горшок или порционные горшочки перекладываю мясную поджарку с овощами, добавляю промытый маш и пучок зелени. Заливаю все горячим процеженным бульоном, солю по вкусу.

Накрываю крышкой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 1 час 20 минут. После выключения оставляю суп внутри на 15 минут, чтобы он окончательно «дошел». Подаю, удалив веточки зелени, с лепешкой или свежим лавашом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Проверено редакцией
еда
рецепты
Узбекистан
мясо
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России на полкилометра вклинилась в оборону врага под Сумами
Затонувший на Байкале вместе с китайскими туристами УАЗ попал в кадр
ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники
Аналитики зафиксировали резкий всплеск спроса на готовое жилье
Посол Ирана раскрыл, какие международные структуры ослабят монополию Запада
Российские военные отбросили ВСУ на третью линию обороны в Сумской области
МЧС России многократно увеличит численность саперов
Британия с помощью «русской угрозы» захотела отвлечь население от проблем
Посол РФ указал на усталость британцев от антироссийских санкций
Стало известно, кому повысят пенсии с 1 апреля
Война с Ираном могла «опустошить» запасы вооружений у США
Четыре фешен-бренда покидают российский рынок
Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта
Посол Ирана оценил значимость проекта совместного газопровода с Россией
Поразили снаряды HIMARS и бронетехнику ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 марта
Стало известно, сколько россиян экономят на «коммуналке» с помощью бонусов
Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР
Россиян предупредили об опасностях раннего открытия шашлычного сезона
Собянин подвел итоги нового налета БПЛА на Москву
Военэксперт объяснил, почему ПВО Украины находится на последнем издыхании
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.