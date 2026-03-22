Забудьте о бисквитах: этот испанский торт без муки затмит любую выпечку — влажный, нежный, ароматный

Беру миндальную муку, яйца и сахар — и готовлю знаменитый испанский торт «Сантьяго», который пекут с 16 века. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для уютного чаепития или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: плотная, но мягкая текстура, насыщенный миндальный вкус и хрустящая сахарная корочка, украшенная силуэтом креста. Торт буквально тает во рту и исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов молотого миндаля, 5 яиц, 250 граммов сахарного песка, 1 лимон, 1 чайная ложка корицы, 3 столовые ложки сахарной пудры. Лимоны вымойте, обсушите и натрите цедру. В глубокой миске соедините сахар и молотый миндаль, хорошо перемешайте.

Вбивайте яйца по одному, интенсивно взбивая, до получения легкой, однородной консистенции. Введите лимонную цедру и корицу, снова хорошо перемешайте. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут. Готовый торт остудите, посыпьте сахарной пудрой через трафарет с силуэтом креста.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.