Беру яйца, сахар и муку — через полчаса на столе торт «Пышечка»: бисквит выше, чем в ресторане, и не оседает даже без разрыхлителя

Беру свежие яйца, сахар и муку — и готовлю высокий, пористый бисквит прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: высокий, пышный бисквит с золотистой корочкой и нежной, пористой структурой, которая буквально тает во рту. Он настолько воздушный, что даже без пропитки и крема становится любимым десертом, который просят испечь снова.

Для приготовления вам понадобится: 5 яиц, 200 граммов сахара, 200 граммов муки, щепотка соли. Яйца охладите и взбейте с солью на высокой скорости, постепенно добавляя сахар.

Взбивайте до тех пор, пока масса не увеличится в объеме в 3–4 раза и не станет пышной, светлой. Муку просейте дважды и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой движениями снизу вверх, стараясь не разрушить пузырьки. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут, не открывая дверцу первые 20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
