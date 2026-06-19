Забудь про сухую грудку: этот рецепт курицы по-кавказски — настоящий сок

Хочешь, чтобы курица была сочной внутри, с хрустящей корочкой и ароматом, от которого слюнки текут? Этот рецепт по-кавказски — то, что нужно.

Ингредиенты

Курица — 800 г, растительное масло — 1,5 ст. л., аджика — 1 ст. л., чеснок — 1 головка (или 1 ст. л. пасты + 1 головка), соль — 2 ст. л. (для рассола), сахар — 1 ч. л. (для рассола), вода — для рассола, сливочное масло — по желанию.

Как готовлю

Сначала готовлю рассол: на литр воды — 2 ст. л. соли и 1 ч. л. сахара. Заливаю курицу, оставляю на час. Потом достаю, обсушиваю. Самое важное: натираю курицу смесью аджики, растительного масла и половины измельченного чеснока. Даю постоять минут 15.

За это время духовка греется до 180 градусов. Отправляю курицу в форму, сверху кладу оставшийся чеснок (зубчиками) и кусочек сливочного масла. Запекаю 40–50 минут, пока корочка не станет золотистой. Все. Подаю горячей, с зеленью и свежими овощами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я ожидал очередную сухую курицу, но мясо буквально таяло во рту, а корочка хрустела так, что слышала вся кухня. Главное открытие — секретный ингредиент, который я добавил в маринад, дал невероятный аромат. Советую подавать с лавашом, чтобы собрать весь сок до капли.