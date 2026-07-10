Забудь про пакетики из магазина: варю настоящий кисель, прямо как в детстве, за 15 минут

Забудь про пакетики из магазина: варю настоящий кисель, прямо как в детстве, за 15 минут

Вспомнил, как в детстве бабушка варила густой ягодный кисель. Повторил рецепт — получилось так же ароматно и вкусно.

Ингредиенты

Черная смородина — 1 стакан, малина — 1 стакан, крахмал — 1 ст. л., сахар — 3 ст. л., вода — 2,5 стакана.

Как готовлю

Сначала я перебираю малину и промываю смородину. Кидаю ягоды в сотейник, заливаю двумя стаканами кипятка и варю на слабом огне 5 минут. Тем временем развожу крахмал в половине стакана холодной воды — никаких комочков.

Процеживаю ягодный отвар через сито прямо в кастрюлю, протираю ягоды, добавляю литр воды и довожу до кипения. Вливаю крахмальную кашицу, бросаю сахар, помешиваю и варю еще 5 минут. Снимаю с огня, даю немного остыть и разливаю по кружкам. Можно пить теплым или охлажденным — идеально в любом виде.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Получился густой, насыщенный напиток с яркой кислинкой смородины и нежной сладостью малины. Никаких комочков — крахмал разошелся идеально. Рекомендую подавать теплым с ложкой сметаны или холодным как десерт.