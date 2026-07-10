Надоели кофе и чай по утрам — делаю зеленый смузи с мятой: бодрит лучше энергетика

Надоели кофе и чай по утрам — делаю зеленый смузи с мятой: бодрит лучше энергетика

Забудь о лишних перекусах. Один стакан этого смузи заменяет полноценный завтрак: сытно, вкусно и без чувства тяжести.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., яблоко зеленое — 1 шт., кефир обезжиренный — 600 мл, лимон — 1 шт., петрушка — 40 г, листики мяты — 100 г, мед — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою и обсушиваю всю зелень: петрушку и мяту. Листья срываю со стеблей — стебли нам не нужны. Авокадо разрезаю, вынимаю косточку, снимаю шкурку и натираю мякоть на крупной терке — так смузи будет нежнее. Яблоко тоже чищу, режу четвертинками, удаляю сердцевину и тру на терке. Если яблоко темнеет, сбрызгиваю лимонным соком, чтобы смузи остался ярко-зеленым.

Теперь все в блендер: зелень, авокадо, яблоко, выжимаю сок лимона и взбиваю в кашицу. Затем вливаю кефир с медом и снова взбиваю на полной скорости, пока масса не станет однородной и воздушной. Разливаю по бокалам и пью сразу — холодным, с веточкой мяты на краю стакана.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура получилась невероятно кремовой благодаря авокадо, а мята дала такой мощный заряд свежести, что я забыл об утреннем кофе. Советую пить его сразу после приготовления — за час в холодильнике он немного расслаивается, хотя взболтать не проблема.