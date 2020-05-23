За сутки в России скончались 92 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e0031e80-9e5c-11ea-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России врачи констатировали смерть 92 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране умерли 3633 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. По его данным, за последние 24 часа в стране выявлено 8946 новых случаев заражения инфекцией. При этом в 3908 случаях болезнь протекает без клинических симптомов.

Всего на данный момент коронавирус диагностирован у 353 427 жителей РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что разработка российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа в настоящее время идёт в соответствии с планом Минздрава, сообщил 25 мая в разговоре с журналистами директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.