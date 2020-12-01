За сутки коронавирусом в Москве заболел 5191 человек

https://static.news.ru/photo/926f5f5a-3473-11eb-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на утро 2 декабря, за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразился 5101 житель Москвы. Эта информация обнародована оперштабом по борьбе с распространением COVID-19.

Из этого числа заболевших госпитализировано 1570 человек. На данный момент в столичных больницах 425 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. Наибольший процент заразившихся составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет — 41,2%. Также 33,6% — лица от 46 до 65 лет. В возрастной категории от 66 до 79 лет процент людей с подтверждённым за сутки коронавирусом составляет 11,6%. 8,7% заболевших — дети, 4,9% — люди старше 80 лет. Все пациенты и лица, имевшие с ними близкие контакты, находятся под медицинским наблюдением.

Суточный прирост заболевших москвичей значительно снизился по сравнению с предыдущим днём, когда он составил 6524 человека. Кроме того, нынешний показатель — минимальный с 25 ноября. Также сообщается, что за последние 24 часа в столице выздоровело 6575 человек. 75 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, коронавирусной инфекцией переболело 617 439 жителей столицы. Из них выздоровело 464 984 человека, зафиксировано 9053 летальных исхода.

Ранее NEWS.ru писал, что число российских школ, вынужденно ушедших на карантин из-за пандемии коронавируса, вновь увеличилось. К ранее закрытым добавились ещё 12 образовательных учреждений.