За сутки коронавирус унёс жизни 55 человек в России

https://static.news.ru/photo/51928740-e05f-11ea-b606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние 24 часа в РФ скончались 55 пациентов с диагностированным COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в России возросло до 15 740.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, за минувшие сутки выявлено 4892 новых случая COVID-19 в 83 регионах РФ, всего с начала пандемии заразились 927 745 человек.

Число российских пациентов, которым удалось победить болезнь и успешно завершить лечение, за сутки увеличилось на 3133 и достигло 736 101.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета выяснили, что хлопковые ткани не пускают коронавирус на тело человека. COVID-19 распадается на них менее чем за сутки.