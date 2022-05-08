Юристы рассказали, как защитить квартиру на время отпуска

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Риски квартирных краж возрастают с началом дачного сезона. Преступники действуют по нескольким схемам, о которых «Известиям» рассказали юристы и сотрудники полиции.

Чаще всего жулики выбирают «богатое» жильё с ценными вещами, антиквариатом, дорогой бытовой техникой. Или наоборот — простые квартиры с дешёвыми дверями и хлипкими замками. В группы риска попадают жители первых и верхних этажей и те, кто держит открытыми форточки.

Во втором случае срабатывает элемент случайности. Воры могут наблюдать за жизнью дома несколько дней, выбрать квартиру, где хозяева уехали, и совершить кражу. Часто злоумышленники обращают внимание на детали, к примеру, запоминают машину владельцев квартиры и следят, где она будет стоять, на парковке или во дворе. Обычно квартиры взламывают в тёмное время суток или выходные дни.

Правовед-криминолог, адвокат по уголовным делам, член коллегии адвокатов «Горгадзе и партнёры» Владимир Шелупахин отмечает, что самой распространённой ошибкой являются незакрытые форточки, что может привлечь внимание злоумышленников. Самым простым способом защититься от квартирных краж криминолог считает качественные двери с хорошими замками.

Желательно оборудовать квартиру сигнализацией. Нельзя рассказывать об отъезде малознакомым людям и тем более писать об этом в соцсетях. Неплохо будет установить в подъезде дома камеры или их муляж. Жильцам нижних этажей рекомендуется поставить решётки и застеклить балконы. Ценные вещи на время отъезда можно сдавать в банковскую ячейку или застраховать его.

Для защиты загородного дома или дачи специалисты советуют установить сигнализацию и систему видеонаблюдения. Эксперты отмечают, что если раньше воры крали металлические предметы и садовый инвентарь, то сейчас предметом краж стали стройматериалы.

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