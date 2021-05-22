Юристы объяснили, когда присвоение забытых вещей становится воровством

https://static.news.ru/photo/44aa5bb8-bb8b-11eb-91f3-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/find.lose.moscow.myguardian

Эксперты рекомендуют подумать, прежде чем забирать себе вещи, которые кажутся брошенными. Как объяснили «Известиям» юристы, если вдруг у таких вещей объявится хозяин, то присвоение будет классифицировано как воровство.

По словам адвоката Алексея Токарева, для того чтобы классифицировать вещь как бесхозную, надо понять, как она была брошена, где она находится, не находится ли в обороте.

В любом другом случае присваивание себе чужой собственности преследуется по закону, — пояснил эксперт.

Токарев добавил, что все вещи имеют хозяина и признаются бесхозными, только если они имеют ряд соответствующих признаков. Например, как долго она выглядит бесхозяйной, внешний вид и обстоятельства, при которых была оставлена. Также важную роль играет, в чей собственности находится земля, где были найдены предметы.

Так, по его словам, нельзя разбирать по доскам дом на заброшенном участке, поскольку он имеет собственника.

Забравший с улицы чужую вещь гражданин может попасть под статью 158 УК РФ «Кража», которая подразумевает санкции в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и ограничение свободы до двух лет в зависимости от ценности вещи, рассказал адвокат Владислав Мещеряков.

В случае если вдруг вас привлекут к ответственности за кражу, там точно будет иметь значение и ценность выброшенных вещей, — заметил адвокат.

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