Юристы объяснили, когда присвоение забытых вещей становится воровством

Эксперты рекомендуют подумать, прежде чем забирать себе вещи, которые кажутся брошенными. Как объяснили «Известиям» юристы, если вдруг у таких вещей объявится хозяин, то присвоение будет классифицировано как воровство.
По словам адвоката Алексея Токарева, для того чтобы
В любом другом случае присваивание себе чужой собственности преследуется по закону, — пояснил эксперт.
Токарев добавил, что все вещи имеют хозяина и признаются бесхозными, только если они имеют ряд соответствующих признаков. Например, как долго она выглядит бесхозяйной, внешний вид и обстоятельства, при которых была оставлена. Также важную роль играет, в чей собственности находится земля, где были найдены предметы.
Так, по его словам, нельзя разбирать по доскам дом на заброшенном участке, поскольку он имеет собственника.
Забравший с улицы чужую вещь гражданин может попасть под статью 158 УК РФ «Кража», которая подразумевает санкции в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и ограничение свободы до двух лет в зависимости от ценности вещи, рассказал адвокат Владислав Мещеряков.
В случае если вдруг вас привлекут к ответственности за кражу, там точно будет иметь значение и ценность выброшенных вещей, — заметил адвокат.
Ранее в Москве мужчина подобрал полмиллиона рублей и стал фигурантом уголовного дела. Сообщалось, что 60-летний москвич потерял деньги, когда выбрасывал мусор. Пропажу он обнаружил, когда вернулся в офис. Прибегнув к помощи камер видеонаблюдения, он увидел на записи, что незнакомый ему человек поднял деньги и ушёл.