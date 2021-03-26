Мужчина подобрал полмиллиона рублей и стал фигурантом дела

https://static.news.ru/photo/d16c074a-8eb3-11eb-99c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей. Их 60-летний житель Москвы потерял, когда выбрасывал мусор.

Потеря денег случилась в середине марта. Тогда же мужчина пошёл писать заявление в полицию. Там рассказал, как выронил из кармана 525 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Мужчина упомянул, что обнаружил пропажу, когда вернулся в офис. Прибегнув к помощи камер видеонаблюдения, он увидел на записи, что незнакомый ему человек поднял деньги и ушёл.

По данному факту 25 марта возбуждено уголовное дело о краже. Полиция устанавливает личность подозреваемого.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если вы нашли деньги на улице, то не надо класть их в карман. Об этом заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По её словам, у денег есть владелец, и, скорее всего, он уже их ищет вместе с полицией.