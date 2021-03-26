Мужчина подобрал полмиллиона рублей и стал фигурантом дела

Уголовное дело возбуждено по факту похищения полумиллиона рублей. Их 60-летний житель Москвы потерял, когда выбрасывал мусор.
Потеря денег случилась в середине марта. Тогда же мужчина пошёл писать заявление в полицию. Там рассказал, как выронил из кармана 525 тысяч рублей,
Мужчина упомянул, что обнаружил пропажу, когда вернулся в офис. Прибегнув к помощи камер видеонаблюдения, он увидел на записи, что незнакомый ему человек поднял деньги и ушёл.
По данному факту 25 марта возбуждено уголовное дело о краже. Полиция устанавливает личность подозреваемого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что если вы нашли деньги на улице, то не надо класть их в карман. Об этом заявила старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. По её словам, у денег есть владелец, и, скорее всего, он уже их ищет вместе с полицией.