https://static.news.ru/photo/8cdb84de-7276-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Материалы о недостаче после аудиторской проверки в ЛДПР были переданы сотрудникам МВД юристами политического объединения. Об этом 30 марта журналистам сообщили в пресс-службе партии.

В ЛДПР отметили, что проверка в аппарате прошла три года назад. Тогда же были выявлены возможные злоумышленники, виновные в хищении. Речь идёт о сотрудниках бухгалтерии партии.

Им предложили добровольно вернуть средства. Они отказались. После чего юристы ЛДПР передали все материалы в МВД и добились возбуждения уголовного дела, — цитирует сообщение от пресс-службы партии ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время ЛДПР приветствует проведение расследования по факту хищения средств.

В январе 2020 года предварительное расследование под контроль взял Следственный департамент МВД России. 3 марта уголовное дело было передано в следственное управление по ЦАО ГСУ СК России по Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, обвинение в хищении денег молодёжных организаций предъявлено полицейскими двум сотрудникам аппарата ЛДПР.