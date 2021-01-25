Юриста ФБК депортировали из РФ с мешком на голове

https://static.news.ru/photo/9aa7fdd6-5f4c-11eb-9c58-fa163e074e61_660.jpg Владлен Лось Фото: Фото: twitter.com/VladlenLos

Неизвестные люди в штатском вывезли юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) Владлена Лося с территории России. Мужчину доставили к границе Белоруссии, гражданином которой он является.

Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь, — рассказал он в видеоролике на YouTube-канале «Штаб Навального».

Инцидент произошёл 24 января. После полуночи ему объявили, что юрист нарушил срок выезда из РФ и теперь не сможет вернуться в страну в течение пяти лет.

После пересечения границы мужчину встретили полицейские, которые сопроводили его до аэропорта. Он отметил, что сейчас находится в безопасном месте, но не рассказал, где именно.

21 января полицейские вручили Лосю уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Юристу запрещён въезд в страну до 27 ноября 2023 года. Комментируя это, он говорил, что сможет вернуться в РФ «как раз к следующим президентским выборам».

Также в этот день силовики явились по месту прописки к соратнице арестованного российского оппозиционного политика Алексея Навального Любови Соболь, его пресс-секретарю Кире Ярмыш, а также к главному редактору портала «Медиазона» Сергею Смирнову и ведущему радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву.

Это произошло накануне митинга в поддержку политика Алексея Навального, который состоялся 23 января. Такие акции прошли во многих городах России. Глава сети штабов политика утверждает, что на акции вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек, писал NEWS.ru.