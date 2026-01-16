Юрист предупредила о новом испытании для Лурье Юрист Земскова: снятие ареста с квартиры Долиной может занять более трех месяцев

Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала народная артистка Лариса Долина, может занять более трех месяцев, сообщила РИА Новости юрист Галина Земскова. По ее словам, если певица полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет до трех дней.

Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде — от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от трех месяцев и более, — рассказала эксперт.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье наконец-то осмотрит свое жилье в понедельник, 19 января. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что они придут вместе с приставами.

До этого заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский назвал черной пиар-акцией скандал вокруг передачи квартиры Лурье. Он пояснил, что судебное решение было вынесено 25 декабря, а на его добровольное исполнение отводилось пять рабочих дней. По его словам, требование истца освободить жилье 30 декабря было незаконным, поскольку это был лишь четвертый рабочий день после вердикта суда.