Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:45

Юрист предупредила о новом испытании для Лурье

Юрист Земскова: снятие ареста с квартиры Долиной может занять более трех месяцев

Полина Лурье Полина Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала народная артистка Лариса Долина, может занять более трех месяцев, сообщила РИА Новости юрист Галина Земскова. По ее словам, если певица полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет до трех дней.

Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде — от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от трех месяцев и более, — рассказала эксперт.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры Долиной Полина Лурье наконец-то осмотрит свое жилье в понедельник, 19 января. Ее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что они придут вместе с приставами.

До этого заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский назвал черной пиар-акцией скандал вокруг передачи квартиры Лурье. Он пояснил, что судебное решение было вынесено 25 декабря, а на его добровольное исполнение отводилось пять рабочих дней. По его словам, требование истца освободить жилье 30 декабря было незаконным, поскольку это был лишь четвертый рабочий день после вердикта суда.

Лариса Долина
квартиры
недвижимость
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина придержал дверь девушке и чудом выжил
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.